Россиянин, вернувшийся из Италии, заразился коронавирусом

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2 марта 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

анализ, pixabay.com

Днем в понедельник, 2 марта, журналисты сообщили, что гражданин Российской Федерации, который вернулся с отдыха в Италии, заразился новым типом коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в КНР.

Согласно последней информации источников, заболевание протекает у зараженного человека в легкой форме.

Известно, что всех людей, с которыми контактировал российский турист, заболевший коронавирусом, в настоящий момент проверяют врачи.

Ранее стало известно, что количество зараженных вирусом в Германии увеличилось до 150 человек.