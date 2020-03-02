Россиянин, вернувшийся из Италии, заразился коронавирусом

Днем в понедельник, 2 марта, журналисты сообщили, что гражданин Российской Федерации, который вернулся с отдыха в Италии, заразился новым типом коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в КНР.
Согласно последней информации источников, заболевание протекает у зараженного человека в легкой форме.
Известно, что всех людей, с которыми контактировал российский турист, заболевший коронавирусом, в настоящий момент проверяют врачи.
Ранее стало известно, что количество зараженных вирусом в Германии увеличилось до 150 человек.