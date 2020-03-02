Количество заболевших коронавирусом в Германии увеличилось до 150

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2 марта 2020, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

анализ, pixabay.com

В понедельник, 2 марта, стало известно, что количество зараженных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось. К настоящему моменту этот диагноз поставлен в стране у 150 человек.

Отмечается, что больше всего заразившихся в западной федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, где коронавирус зафиксирован у 86 человек. В общей сложности случаи заболевания зафиксированы в десяти землях Германии.

Ранее в СМИ сообщили о 117 зараженных в стране.

Ранее специалист рассказал о сложности создания вакцины от нового типа коронавируса.