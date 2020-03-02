Количество заболевших коронавирусом в Германии увеличилось до 150

В понедельник, 2 марта, стало известно, что количество зараженных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось. К настоящему моменту этот диагноз поставлен в стране у 150 человек.
Отмечается, что больше всего заразившихся в западной федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия, где коронавирус зафиксирован у 86 человек. В общей сложности случаи заболевания зафиксированы в десяти землях Германии.
Ранее в СМИ сообщили о 117 зараженных в стране.
Ранее специалист рассказал о сложности создания вакцины от нового типа коронавируса.