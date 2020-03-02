Иммунолог назвал ключевую сложность создания вакцины от коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал о главной трудности создания вакцины от нового типа коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае.

Эксперт отметил, что создание вакцины достаточно проблематичным делает информация о повторных случаях заболевания людей, ранее зараженных коронавирусом . По мнению Жемчугова, сложность заключается в формировании иммунитета человека.

В связи с этим специалист полагает, что оценки Всемирной организации здравоохранения о сроках создания вакцины к середине будущего года являются исключительно прогнозами или даже планами работы.