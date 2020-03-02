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Иммунолог назвал ключевую сложность создания вакцины от коронавируса

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Иммунолог назвал ключевую сложность создания вакцины от коронавируса
шприц, pixabay.com
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал о главной трудности создания вакцины от нового типа коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае.
 
Эксперт отметил, что создание вакцины достаточно проблематичным делает информация о повторных случаях заболевания людей, ранее зараженных коронавирусом. По мнению Жемчугова, сложность заключается в формировании иммунитета человека.
 
В связи с этим специалист полагает, что оценки Всемирной организации здравоохранения о сроках создания вакцины к середине будущего года являются исключительно прогнозами или даже планами работы.
ЕТ

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