Один из временных госпиталей закрыли в Ухане

Один из временных специализированных госпиталей закрыли в китайском городе Ухане. Согласно последней информации журналистов, данные меры были приняты из-за сокращения количества больных коронавирусом.

Отмечается, что 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу были выписаны 34 выздоровевших пациента, а оставшиеся 74 человека были переведены в другие клиники. После этого медучреждение перешло в режим "отдыха" и не планирует принимать больных.