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Один из временных госпиталей закрыли в Ухане

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Один из временных госпиталей закрыли в Ухане
вспышка коронавируса в Китае, Liu Xiao/Xinhua
Один из временных специализированных госпиталей закрыли в китайском городе Ухане. Согласно последней информации журналистов, данные меры были приняты из-за сокращения количества больных коронавирусом.
 
Отмечается, что 1 марта из временной больницы в районе Цзяокоу были выписаны 34 выздоровевших пациента, а оставшиеся 74 человека были переведены в другие клиники. После этого медучреждение перешло в режим "отдыха" и не планирует принимать больных.
 
Подчеркивается, что в последнее время эпидемиологическая ситуация в КНР несколько улучшилась.
ЕТ

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В мире

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