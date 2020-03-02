Какие советы по профилактике коронавируса дают друг другу китайцы?

//Общество 13+

2 марта 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Жители Поднебесной, дольше остальных борющиеся с ненавистным коронавирусом, пересылают друг другу рекомендации о том, как избежать болезни. Некоторые пункты пока не нашли официального подтверждения, но могут быть весьма полезны – осторожность никому не навредит.

В первую очередь китайцы рекомендуют пить как можно больше теплой воды. Вирус не термостойкий, поэтому будет убит при температуре 26-27 градусов.

Желательно поменьше дотрагиваться до любых поверхностей за пределами дома. Особенно – металлических. На них вирус живет не менее 12 часов. Прикоснулись – скорее мыть руки. На ткани вирус остается активным 6-12 часов, убить его может обычный стиральный порошок. Зимнюю одежду для дезинфекции можно положить на горячую батарею. На руках вирус находится до получаса, а то и меньше. Однако за это время человек может неосознанно потереть глаза или коснуться рта, что приведет к заражению. Мыть руки, тщательно промывать нос и полоскать горло – все это явно не будет лишним.

Также в Сети китайцы успокаивают: если у вас насморк и мокрота при простуде, то это не может быть новым типом коронавирусной пневмонии. Иначе был бы просто сухой кашель. Так это или нет на самом деле, официально никто не подтверждал.