Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

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2 марта 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Окончательное отделение Донбасса от Киева приведет к распаду украинского государства. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад журналист Владимир Синельников.

Собкор радиостанции «Вести FM» в Киеве отметил, что если власти Украины не примут условия самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то Донбасс в состав страны не вернется. Окончательное отделение региона послужит прецедентом, который спровоцирует развал всей Украины, процитировал Синельникова интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в Госдуме назвали предполагаемый срок разгрома киевских военных Россией в гипотетическом сражении за Одессу. Кроме того, сообщалось, что СМИ выяснили новые детали убийства снайперами людей на Евромайдане.