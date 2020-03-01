В Раде раскрыли подробности отставки премьера Украины

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1 марта 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Верховная Рада, wikipedia.org

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал подробности об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Известно, что глава кабмина собрался уходить в отставку из-за «крайнего недовольства» олигарха Игоря Коломойского.

«На сегодняшний день никаких заявлений в Верховную раду не поступало», - отметил политик.

Ранее сообщалось, что на место нового премьер-министра Украины могут назначить бизнесмена и одного из богатых людей страны Сергея Тигипко.

Кроме того, Гончарук заявил, если он чего-то не понимает в главной позиции украинских властей, то готов уйти в отставку и требует на этот раз подтвердить его просьбу.