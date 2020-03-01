СМИ назвали причину конфликта Зеленского и Гончарука

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1 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Алексей Гончарук, Pavlo Gonchar, globallookpress.com

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского считает, что причиной конфликта между премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой государства стал предприниматель Игорь Коломойский. Известно, что глава правительства снова подал в отставку и потребовал удовлетворить его просьбу.

Собеседник объяснил, что во время обсуждения решения правительства о смене глав энергокомпаний Зеленский сообщил о «крайнем недовольстве» Коломойского кадровыми изменениям, а также попросил узнать причину решения. Однако Гончарук не понял главную позицию властей и высказал: «То мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим». Премьер добавил, что если он что-то неправильно понимает, то готов пойти в отставку.

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует произвести кадровые перемены в правительстве.