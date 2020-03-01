СМИ назвали причину конфликта Зеленского и Гончарука

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского считает, что причиной конфликта между премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой государства стал предприниматель Игорь Коломойский. Известно, что глава правительства снова подал в отставку и потребовал удовлетворить его просьбу.
Собеседник объяснил, что во время обсуждения решения правительства о смене глав энергокомпаний Зеленский сообщил о «крайнем недовольстве» Коломойского кадровыми изменениям, а также попросил узнать причину решения. Однако Гончарук не понял главную позицию властей и высказал: «То мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим». Премьер добавил, что если он что-то неправильно понимает, то готов пойти в отставку.
Ранее сообщалось, что Зеленский планирует произвести кадровые перемены в правительстве.