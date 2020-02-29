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//Политика 13+

Зеленский хочет перетрясти правительство

, 20:08 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Зеленский хочет перетрясти правительство
Зеленский и премьер-министр Украины на скриншоте видео пресс-службы президента Украины

Киев политический застыл немым изваянием. В ближайшее время Зеленский произведет кадровые перемены в правительстве. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Большая встряска анонсирована на ближайшую среду. 4 марта Зеленский запланировал внеочередное заседание Верховной Рады. Давид Арахамия обозначил ряд важных решений, которые будут приняты.

Во-первых, Зеленский планирует вмешаться в процесс принятия законопроекта о земле. Документ сложнейший. Он уже привел к целому ряду митингов.

Во-вторых, на Украине забрезжил призрак экономического кризиса. Помимо этого, в Киеве боятся эпидемии коронавируса. В связи с этим президент Украины хочет усилить правительство.

В-третьих, Зеленский планирует объявить о ключевом решении, связанном с «посадками, которых все ждут».

Усиление правительство и стало той самой пугалкой, от которой напрягся политический истеблишмент. В Киеве боятся, что Зеленский отправит в отставку некоторых министров.

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