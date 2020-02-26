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Российский политик рассказал, что ждет Украину со сменой премьера

, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Российский политик рассказал, что ждет Украину со сменой премьера
Фото: pixabay.com

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко отреагировал на информации о назначении на должность нового премьер-министра Украины Сергея Тигипко. По его словам, при нем страну могут ожидать некоторые перемены.

«Закон о люстрации однозначно не позволяет Тигипко быть в правительстве Украины. Но не надо забывать, что Тигипко – один из богатых людей Украины, который имел непосредственное отношение к финансовым махинациям господина Порошенко … те коррупционные схемы, которые работали, будут продолжаться, и коррупция будет процветать», - отметил политик.

Колесниченко добавил, что они «бросят костью народу», чтобы тот не волновался, и продолжат грабеж. Он считает, что сделать чего-то революционного и радикального Тигипко не сможет, т.к. это не главная цель его назначения. 

При этом политик объяснил, несмотря на то, что Тигипко «не страдает русофобией», отношения России и Украины не зависят от него, т.к. все решают США.

«И если будет дана команда "фас", то и Тигипко будет кидаться на Россию», - заключил он.

Ранее три источника в кабмине Украины подтвердили будущее назначение Сергея Тигипко на пост нового премьера страны.

БА

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