В Таиланде зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

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1 марта 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Pattaya News

Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Таиланда сообщило о первом смертельном случае из-за заражения короновмирусной инфекции в стране. Известно, что скончался 35-летний местный житель.

В ведомстве объяснили, что состояние пациента изначально оценивалось как «критическое». Эксперты отметили, что пациент не покидал медицинское учреждение с конца января, когда был выявлен первичный диагноз.

Уточняется, что в конце января в Таиланде выявили заражение лихорадкой денге, а в конце февраля анализы показали наличие нового типа коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон введен режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения вируса COVID-2019. А в Роспотребнадзоре дали советы, которые помогут в поддержании иммунитета.