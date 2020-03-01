В Роспотребнадзоре посоветовали, что нужно делать для поддержания иммунитета

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1 марта 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роспотребнадзор

Фото: pixabay.com

Эксперты Роспотребнадзора в рамках «Всемирного дня иммунитета» дали необходимые для поддержания иммунитета рекомендации. В ведомстве отметили, что 1 марта по всему миру пройдут лекции и мероприятия, где объяснят всю важность и особенности работы иммунной системы человека.

«Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек ... Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию», - пояснили специалисты.

Кроме того, эксперты призвали придерживаться здорового питания, отказаться от курения и употребления алкоголя, бережнее относиться к своей психике, регулярно заниматься спортом и вести активный образ жизни, но не перезагружать организм. При этом необходимо высыпаться (8 часов ежедневно) и приучать себя к закаливанию, например, к бане или контрастному душу.

«По данным ВОЗ - всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто. У оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни», - заключили в ведомстве.