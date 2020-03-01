В американском штате Вашингтон режим ЧП введен из-за угрозы распространения коронавируса

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1 марта 2020, 08:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Вашингтон, фото: pixabay.com

В американском штате Вашингтон режим чрезвычайного положения (ЧП) введен из-за угрозы распространения нового коронавируса COVID-2019. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли пояснил, что введение режима ЧП позволит получить от государства необходимые для борьбы с новым вирусом, который начал распространяться в США, ресурсы.

29 февраля в США от коронавируса умер первый человек. По распоряжения Дональда Трамп, в США начали подготовку к возможному росту числа зараженных вирусом COVID-2019. По сведениям Белого дома, в стране увеличат выпуск медицинских масок, перчаток, специальной защитной одежды для медиков.

В США запрещен въезд иностранцам, посетившим недавно Иран, в котором произошла вспышка коронавируса.

Коронавирус COVID-2019 был зафиксирован в Китае в конце прошлого года. Центром распространения коронавируса стала провинция Хубэй.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 79 824 человек, из них 41 625 человек излечились и были выписаны из больниц. Вылечились более половины общего числа заболевших. На лечении остаются еще 32 949 человек.

В последние время эпидемиологическая ситуация в Китае улучшается, за последние сутки по всей стране были выявлены 573 новых случая заражения. Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировано 12 917 случаев заражения, из них – 109 с летальным исходом, смертность составила 0,84%. В самой провинции Хубэй, которая является очагом эпидемии, выявлено 66 907 случаев заражения, 2761 человек скончался, смертность составила 4,12%.