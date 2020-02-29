Глава украинского МИД Пристайко заявил об отказе Украины праздновать День Победы 9 мая

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29 февраля 2020, 06:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава МИД Украины В. Пристайко, фото: twitter.com/VPrystaiko

Глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил об отказе Украины праздновать День Победы 9 мая. Заявление о том, что позиция Украины в настоящее время остается такой, какой она есть, и Киев не собирается праздновать 9 мая День Победы, Пристайко сделал на национальном телеканале.

"...Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование", - сказал глава МИД Украины в интервью телеканалу "Украина 24".

Россия готовиться в этом году отметить 75-летнюю годовщину Победа над фашистами в Великой Отечественной войне. Российские власти собираются принять на празднике Победы всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.

В администрации президента РФ говорили, что Кремль направит украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на 9 мая в Москву. В офисе Зеленского заявили, что пока не получали официальное приглашение на мероприятия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве президенту Украины пока не направлялось.

На Украине с 2015 года 8 мая отмечается День памяти и примирения. С того момента Киев придерживается традиции отмечать победу над немецкими фашистами, как на Западе. В этот день проводятся основные официальные мероприятия по случаю окончания войны.