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Песков уточнит информацию о приглашении Зеленского в Москву на 75-летие Победы

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Песков уточнит информацию о приглашении Зеленского в Москву на 75-летие Победы
Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве президенту Украины Владимиру Зеленскому пока не направлялось.

По словам Пескова, рассылка приглашений на 9 мая в Москву продолжается.

В офисе украинского ранее президента заявили, что приглашения Зеленскому не поступало. Песков пообещал уточнить, будет ли приглашен Зеленский на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москву, - сообщает "СП".

Ранее Дмитрий Песков осудил оскорбительное заявление Зеленского о том, что часть вины за начало Второй мировой войны лежит на Советском Союзе.

По его мнению, позиция украинского президента "вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами наравне с русскими и представителями всех наций СССР.

ИЧ

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