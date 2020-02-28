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В Испании увеличилось число заразившихся коронавирусом

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Испании увеличилось число заразившихся коронавирусом
Валенсия, pixabay.com
В Испании увеличилось количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 28 февраля, сотрудники министерства здравоохранения страны.
 
По состоянию на 12 часов по местному времени (14.00 по Москве) на территории Испании зафиксировано 32 случая заражения новым типом коронавируса.
 
Наибольшее число зараженных к настоящему моменту выявлено в Валенсии – восемь человек. Отмечается также, что в испанской столице Мадриде пока зарегистрировано только пять заболевших. Также известно, что один пациент – пожилой мужчина – находится в относительно тяжелом состоянии.
 
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ЕТ

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