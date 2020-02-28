В Испании увеличилось число заразившихся коронавирусом

В Испании увеличилось количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 28 февраля, сотрудники министерства здравоохранения страны.

По состоянию на 12 часов по местному времени (14.00 по Москве) на территории Испании зафиксировано 32 случая заражения новым типом коронавируса.