Состояние зараженного коронавирусом россиянина оценивается как стабильное

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28 февраля 2020, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Сообщается: у гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

Больной помещен в инфекционный блок специального режима, заражение уже подтверждено тестом. В настоящее время состояние россиянина стабильное.

Предпринимаются все необходимые меры по предотвращению вируса, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал пациент.

О том, что качественные маски по адекватным ценам сейчас практически не найти, говорят уже давно. Также в дефиците антибактериальные гели для рук. Однако это далеко не полный список подорожавших товаров.