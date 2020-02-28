Состояние зараженного коронавирусом россиянина оценивается как стабильное

Сообщается: у гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Больной помещен в инфекционный блок специального режима, заражение уже подтверждено тестом. В настоящее время состояние россиянина стабильное.
Предпринимаются все необходимые меры по предотвращению вируса, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал пациент.
О том, что качественные маски по адекватным ценам сейчас практически не найти, говорят уже давно. Также в дефиците антибактериальные гели для рук. Однако это далеко не полный список подорожавших товаров.