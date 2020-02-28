Что дорожает в России из-за коронавируса?

//Общество 13+

28 февраля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели», Карина Вирус ]

Фото: pixabay.com

О том, что качественные маски по адекватным ценам сейчас практически не найти, говорят уже давно. Также в дефиците антибактериальные гели для рук. Однако это далеко не полный список подорожавших товаров.

Почти на треть подскочили цены на чеснок. Причем, рост продолжается. Судя по всему, россияне скупают его в надежде защититься от вирусов.

Могут вырасти цены и на лекарства. Немалую часть фармсырья доставляли из Поднебесной, а сейчас эти поставки прекратились. Если представители отрасли не найдут другое решение, некоторые медикаменты подорожают, либо совсем исчезнут из аптек.

В Новосибирской области жалуются на подорожавшие овощи. Чиновники объяснили это тем, что местные тепличные овощи массово отправляют на Дальний Восток, куда перестали поставлять продукцию из Китая. Недобросовестные аграрии воспользовались этой ситуацией и увеличили стоимость.

Также под ударом смартфоны и ноутбуки. По мнению экспертов, производители будут решать, в какие страны мира они будут направлять сокращающиеся объемы производства, и Россия окажется не в первых рядах.

Некоторые ушлые клининговые компании увеличили чек за свои услуги за то, что они проводят еще и дезинфекцию помещений для профилактики коронавируса.

А вот цены на отдых в отечественных гостиницах стали снижаться. Чуть ли не четверть дохода отельерам приносили китайские тургруппы. Если ситуация с коронавирусом не изменится, май и лето окажутся провалом. Поэтому владельцы гостиниц стараются привлечь россиян. Поскольку многие заграничные направления сейчас находятся в зоне риска, вероятно, соотечественники будут больше путешествовать внутри страны. В первую очередь речь идет о Петербурге, Краснодарском крае и Крыме.