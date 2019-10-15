Медики рассказали, как чеснок может помочь здоровью

//Здоровье 13+

15 октября 2019, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Специалисты рассказали, каким образом употребление чеснока в пищу влияет на здоровье человека. Отмечается, что лучше всего есть чеснок в сыром виде, поскольку после термообработки он теряет значительное количество полезных свойств.

Чеснок славится своими антибактериальными качествами, однако также помогает улучшить приток крови к мышцам, избавиться от зубного налёта, снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также поддерживать нормальное давление, передаёт Мир24.

Специалисты отметили, что наилучший эффект от употребления чеснока достигается, если каждое утро съедать по два зубчика и запивать их теплой водой.