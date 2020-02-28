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"Спалились" из-за коронавируса. Власти Валенсии ввели 14-тидневный карантин в доме терпимости

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cerebrother.com

В Валенсии ввели 14-тидневный карантин в борделе «La selva negra». Как сообщают испанские власти, коронавирус обнаружен у работницы дома терпимости, которая успела обслужить нескольких клиентов до госпитализации.

Всего в борделе оказались запертыми 119 человек, из которых 86 клиенты. Как сообщает издание Cerebrother, пока ни у одного из них нет симптомов вируса, но они остаются в клубе и им рекомендовано сохранять спокойствие. Власти предприняли серьезные меры безопасности, а бордель окружили сотрудники Национальной гвардии.

Они серьезно боятся, что карантин будет нарушен, поскольку перед клубом уже собирается толпа разъяренных и обманутых жен, чтобы устроить скандал.

БИ

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