Бывший командир ДНР назвал условие быстрого разгрома ополченцев Донбасса ВСУ

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28 февраля 2020, 10:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Вооруженные силы Украины способны в кратчайшие сроки разгромить Народную милицию непризнанных республик Донбасса, если она окажется без поддержки Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР.

Как отметил Стрелков, ВСУ лучше организованы и технически оснащены, чем Народная милиция, также они имеют преимущество в численности. В свою очередь, ополчение плохо вооружено и в значительной степени деморализовано, заявил экс-командир в разговоре с отечественным интернет-изданием URA.RU.

Ранее в Донецке спрогнозировали самоуничтожение и распад украинского государства. Также сообщалось, что в ДНР выступили со срочным заявлением о подготовке киевских военных к удару по республике.