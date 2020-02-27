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Самоуничтожение Украины и ее распад с непредсказуемыми последствиями предрекли в ДНР

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитНавигатор»

Самоуничтожение Украины и ее распад с непредсказуемыми последствиями предрекли в ДНР
Патриотическая акция в украинском Ужгороде, Serhii Hudak / globallookpress.com

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил Алексей Муратов, представитель действующего в непризнанной ДНР движения «Донецкая Республика».

Согласно точке зрения Муратова, будущее Украины – это самоуничтожение и распад с непредсказуемыми последствиями. Как отметил общественник, Киев сможет предотвратить данный сценарий только с помощью кардинальной смены проводимой в стране политики.

Ранее в ДНР сделали срочное заявление о готовящемся киевскими военными ударе по республике. Также сообщалось, что украинские социологи назвали самых ненавидимых населением политических деятелей.

 

ДЦ

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При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов, представитель действующего в непризнанной ДНР движения «Донецкая Республика».

При сохранении текущих тенденций украинское государство ждет развал. Соответствующий прогноз озвучил Алексей Муратов…

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