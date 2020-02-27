ДНР сделала экстренное заявление о подготовке четырех бригад ВСУ к удару по республике

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27 февраля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

В Народной милиции ДНР выступили с экстренным заявлением, в котором утверждается, что Вооруженные силы Украины готовятся к минометному и артиллерийскому удару по населенным пунктам, контролируемым властями непризнанной республики.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении разведки ополчения, в атаке должны быть задействованы четыре бригады ВСУ - 28-я, 72-я, 93-я и 59-я. Киевские военные намерены обстрелять ДНР, чтобы спровоцировать Народную милицию на ответный огонь, говорится в экстренном заявлении.

Ранее социологи назвали самых ненавистных политиков на Украине. Также сообщалось, что Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны соседнего государства, придумал способ вернуть Донецк и Луганск.