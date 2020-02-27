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Единственное препятствие для масштабной войны США с Китаем назвал экс-полковник

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Единственное препятствие для масштабной войны США с Китаем назвал экс-полковник
Американские морские пехотинцы, Cpl. Mark Lowe / globallookpress.com

Отечественный обозреватель, отставной полковник Виктор Баранец обозначил единственное препятствие для масштабного военного конфликта Соединенных Штатов с Китаем. Данная тема была затронута в ходе разговора специалиста с представителями СМИ.

По словам Баранца, угрожающий КНР Вашингтон перешел бы к реальным боевым действиям, если бы у Пекина не было ядерного оружия.

Собеседник издания «ПолитРоссия» напомнил, как обещавший сравнять КНДР с землей президент США Дональд Трамп «тихонько отполз назад» из-за того, что Пхеньян мог использовать свои ядерные заряды.

Ранее Виктор Баранец обозначил два района, где американская сторона способна в скором будущем развязать войну. Кроме того, сообщалось, что эксперт Константин Сивков рассказал, при каких условиях произойдет оккупация территории РФ силами НАТО.

 

ДЦ

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