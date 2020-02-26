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Бывший сотрудник Генерального штаба назвал условия оккупации России силами НАТО

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Политпазл»

Бывший сотрудник Генерального штаба назвал условия оккупации России силами НАТО
Учения НАТО, Spc. Ryan Lucas / globallookpress.com

Константин Сивков, экс-сотрудник Генштаба РФ, рассказал, при каких условиях страна подвергнется оккупации силами НАТО.

По словам Сивкова, негативный для России сценарий произойдет в случае «прихода к власти либералов или падения уровня обороноспособности» государства, а также блокировки возможности использования ядерного арсенала, имеющегося в распоряжении Москвы.

Ранее на страницах американской прессы раскрыли помеху для победы НАТО в предполагаемой танковой войне с Россией. Кроме того, сообщалось, что в экспертном сообществе допустили мгновенное уничтожение Белоруссии в случае конфликта между РФ и Североатлантическим альянсом.

 

ДЦ

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