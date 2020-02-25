Мгновенное уничтожение Белоруссии в случае войны России и НАТО допустил аналитик

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25 февраля 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: intex-press.by

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В случае вооруженного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом Белоруссия может быть уничтожена «в мгновение». С соответствующим прогнозом выступил военный эксперт Александр Алесин.

По словам специалиста, если начнутся боевые действия, Белоруссия «примет на свою территорию подкрепления российских войск». НАТО ударит по этой группировке тактическим ядерным оружием, если у альянса не будет времени для противодействия обычными средствами, отметил Алесин. Как считает аналитик, при реализации такого сценария бывшая советская республика может «сгореть» мгновенно. Опасность также грозит Польше и прибалтийским государствам, процитировало Александра Алесина издание intex-press.by.

Ранее сообщалось, что Константин Сивков, бывший сотрудник Генштаба РФ, рассказал, при каком условии Москва применит свой ядерный арсенал против Европы. Кроме того, сообщалось, что на Украине объяснили невозможность объявления войны России.