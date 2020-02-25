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Экс-сотрудник Генштаба озвучил возможное условие ядерной атаки России по Европе

, 09:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экс-сотрудник Генштаба озвучил возможное условие ядерной атаки России по Европе
Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Константин Сивков, бывший сотрудник российского Генерального штаба, рассказал, при каком условии Москва применит имеющееся в ее арсенале ядерное оружие против европейских государств. По данному вопросу эксперт высказался в разговоре с журналистами.

Как предсказал Сивков, «ядерный удар по Европе будет однозначно», если на ее территории сформируют группировку, которая будет представлять угрозу для территориальной целостности РФ. Собеседник СМИ добавил, что при существующем на данный момент соотношении сил между Москвой и НАТО только ядерное оружие гарантирует безопасность России.

Ранее в Госдуме назвали условие использования отечественного оружия массового поражения против США. Кроме того, сообщалось, что на Украине объяснили невозможность объявления войны России.

 

ДЦ

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