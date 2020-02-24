В Госдуме назвали условие нанесения Россией ядерного удара по Соединенным Штатам

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24 февраля 2020, 09:27 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В Госдуме рассказали, при каком условии Российская Федерация применит ядерное оружие против Соединенных Штатов. По данному вопросу высказался Александр Шерин, первый замглавы парламентского комитета по обороне.

По словам депутата, ставшего собеседником НСН, Москва нанесет ядерный удар по территории США, если Вашингтон будет подстрекать какое-либо из европейских государств напасть на Россию. Шерин добавил, что власти Штатов не представляют, насколько близко субмарины РФ могут находиться к американскому побережью.

Ранее на Украине раскрыли причину невозможности объявления войны России. Также сообщалось, что климатологи предсказали катастрофические последствия ядерного конфликта между Москвой и Вашингтоном.