Предсказаны катастрофические последствия возможной ядерной войны США и России

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21 февраля 2020, 13:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Американские климатологи спрогнозировали катастрофические последствия предполагаемого ядерного конфликта между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Об этом рассказывается в материале, опубликованном в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», ученые предсказали, что в случае войны с использованием оружия массового поражения дым заблокирует солнечный свет минимум на пять лет. В результате средняя температура на Земле упадет до пяти градусов по Цельсию, что приведет к исчезновению большей части животных и растений.

Жизнь в мировом океане уничтожит углекислый газ, который вода будет поглощать в огромных количествах после конфликта.

Оставшихся в живых во время обмена ядерными ударами людей ждет голод и ожесточенная борьба за ресурсы. Человечество будет обречено на «мучительный конец», говорится в процитированном посте.

Ранее в интернете назвали российское оружие, способное ударить по армии Турции в Сирии. Кроме того, сообщалось, что в сеть выложили видео из района ракетной атаки по самолету Су-24 в небе над Арабской республикой.