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В прессе раскрыли помеху для победы НАТО в возможной танковой войне с Россией

, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

В прессе раскрыли помеху для победы НАТО в возможной танковой войне с Россией
Учения НАТО, U.S. Army / globallookpress.com

На страницах американской прессы рассказали, что помешает Североатлантическому альянсу победить в случае начала танковой войны с Российской Федерацией. Предполагается, что подобное противостояние может вспыхнуть на территории Восточной Европы.

Как отмечает журнал The National Interest, одной из главных проблем для НАТО в предполагаемом конфликте должны стать мосты, расположенные в регионе. Данные сооружения рассчитаны на советские танки, которые значительно легче современных западных бронемашин. Восточноевропейские мосты не выдержат веса таких танков, как американский «Абрамс», британский «Челленджер», немецкий «Леопард» и французский «Леклерк», говорится в процитированном материале.

Ранее в экспертном сообществе допустили мгновенное уничтожение Белоруссии в случае войны России и НАТО. Также сообщалось, что Константин Сивков, экс-сотрудник Генштаба РФ, поведал, при каком условии Москва ударит своим ядерным оружием по Европе.

 

ДЦ

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