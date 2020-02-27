Все новости >>

//В мире 13+

Два возможных района скорого начала войны по вине США назвал бывший полковник РФ

, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Два возможных района скорого начала войны по вине США назвал бывший полковник РФ
Военные корабли США, U.S. Navy / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец обозначил два места, где Соединенные Штаты скоро могут развязать войну. По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.

В качестве первого вероятного района начала боевых действий Баранец назвал архипелаг Сенкаку в Восточно-Китайском море. США не признают принадлежность этих островов к КНР. Собеседник «ПолитРоссии» допустил вооруженное столкновение между Вашингтоном и Пекином из-за Сенкаку.

Второй «болевой точкой», согласно точке зрения Виктора Баранца, является Гонконг. Американская сторона не раз заявляла, что перейдет к более решительным действиям, если Китай не прислушается к рекомендациям Штатов в отношении данного региона, отметил бывший полковник.

Ранее эксперт Константин Сивков рассказал, при каких условиях произойдет оккупация территории РФ силами НАТО. Также сообщалось, что в СМИ раскрыли помеху для победы альянса в танковой войне с Россией.

 

ДЦ

//картина дня

Общество

В 40% детских поликлиник и больниц России нет отопления, в 30% - водопровода и канализации, сообщает Счетная палата

В 40% детских поликлиник и больниц России нет отопления, в 30% - водопровода и канализации, сообщает Счетная палата

В 41,1% детских поликлиник и больниц в России отсутствует центральное отопление. Такие данные опубликовала Счетная палата. Аудиторы проверили 116 865 зданий детских медучреждений.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны территории, которые в настоящий момент контролируют власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины, рассказал, как без боевых действий вернуть в состав страны…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Иркутские полицейские пытались разбудить нетрезвого пассажира такси электрошокером, но, похоже, перестарались. СКР возбудил дело о превышении должностных полномочий…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Италии у помощницы президента Ломбардии Аттилио Фонтана диагностирован коронавирус. Глава этой итальянской области объявил о добровольном уходе на две недели…

Главком ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оценил боевой потенциал Черноморского флота России. По данным украинского адмирала, за шесть лет Россия перевооружила весь…

//новости ан

Ведущий программы на телеканале "Россия 1" Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии после того, как экс-нардеп…

В городе Кизел Пермского края застрявшую в снегу машину скорой помощи" с пациентом почти час откапывала его супруга. Спецмашина засела в сугробе во дворе дома № 60…