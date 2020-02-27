Два возможных района скорого начала войны по вине США назвал бывший полковник РФ

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27 февраля 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Военные корабли США, U.S. Navy / globallookpress.com

Отечественный военный эксперт, отставной полковник Виктор Баранец обозначил два места, где Соединенные Штаты скоро могут развязать войну. По данному вопросу специалист высказался в разговоре со СМИ.

В качестве первого вероятного района начала боевых действий Баранец назвал архипелаг Сенкаку в Восточно-Китайском море. США не признают принадлежность этих островов к КНР. Собеседник «ПолитРоссии» допустил вооруженное столкновение между Вашингтоном и Пекином из-за Сенкаку.

Второй «болевой точкой», согласно точке зрения Виктора Баранца, является Гонконг. Американская сторона не раз заявляла, что перейдет к более решительным действиям, если Китай не прислушается к рекомендациям Штатов в отношении данного региона, отметил бывший полковник.

Ранее эксперт Константин Сивков рассказал, при каких условиях произойдет оккупация территории РФ силами НАТО. Также сообщалось, что в СМИ раскрыли помеху для победы альянса в танковой войне с Россией.