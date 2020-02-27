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На пляже в Австралии нашли странное существо - "убийцу собак"

, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Unilad

На пляже в Австралии нашли странное существо -
Фото: pixabay.com

Житель Австралии обнаружил во время прогулки с собакой на местном пляже в окрестностях города Перт «необычное существо». Об этом мужчина сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию «странного животного».

Позже снимок получил распространение в СМИ, где профессор Кулум Браун из департамента биологических наук университета Маккуори объяснил, что данное существо является морским зайцем. Он отметил, что они используют в защитных целях чернила, которые ядовитые для собак.

Один из пользователей предложил выбросить найденное существо в океан с помощью пластикового пакета, отметив, что это «убийца собак».

Ранее сообщалось, что на северо-восточное побережье Шотландии вынесло скелет загадочного морского существа.

 

БА

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