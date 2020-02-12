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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Мощный ураган вынес на побережье Шотландии гигантский скелет таинственного существа

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Мощный ураган вынес на побережье Шотландии гигантский скелет таинственного существа
скелет существа, twitter.com/onfirecatering
На северо-восточное побережье Шотландии вынесло скелет загадочного морского существа, которое не могут идентифицировать эксперты. Это произошло после того, как на район обрушился мощный ураган "Сиара".
 
Останки были найдены в минувшее воскресенье на пляже в округе Абердиншир, где ранее были зафиксированы порывы ветра до 144 километров в час, а также проливные дожди.
 
На снимках, которые появились в сети, можно увидеть гигантский змеевидный скелет с выступами рогообразной формы в передней части. Многие считают, что останки принадлежат киту или косатке, другие придерживаются мнения, что речь идет об акуле-лисице.
 
Специалисты в сфере морской биологии пока не могут определить вид данного существа. Они уточняют, что это крайне сложно сделать по фото. Нашлись также и те, кто убежден – на берег вынесло скелет легендарного Лох-Несского чудовища
ЕТ

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