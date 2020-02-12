Мощный ураган вынес на побережье Шотландии гигантский скелет таинственного существа

На северо-восточное побережье Шотландии вынесло скелет загадочного морского существа, которое не могут идентифицировать эксперты. Это произошло после того, как на район обрушился мощный ураган "Сиара".

Останки были найдены в минувшее воскресенье на пляже в округе Абердиншир, где ранее были зафиксированы порывы ветра до 144 километров в час, а также проливные дожди.

На снимках, которые появились в сети, можно увидеть гигантский змеевидный скелет с выступами рогообразной формы в передней части. Многие считают, что останки принадлежат киту или косатке, другие придерживаются мнения, что речь идет об акуле-лисице.