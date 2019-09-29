//Непознанное 13+

29 сентября 2019, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

"Очередное доказательство" для поклонников версии о существовании монстра в озере Лох-Несс обсуждают в Сети. Им стала видеозапись, на которой запечатлен объект, напоминающий легендарного Несси. В Подмосковье увидели НЛО

На кадрах видно, как перед камерой в озере быстро проплывает объект, который по форме и размерам напоминает мифического монстра. По мнению некоторых исследователей, на записи запечатлен угорь. Однако невероятных размеров.

Сторонники же теории существования Лох-Несского чудовища считают видео очередным доказательством правдивости легенды. Кроме того, в своих доводах они опираются именно на беспрецедентные размеры попавшего на видео "угря".



