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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Непознанное 13+

В озере Лох-Несс подводная камера зафиксировала "нечто"

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

"Очередное доказательство" для поклонников версии о существовании монстра в озере Лох-Несс обсуждают в Сети. Им стала видеозапись, на которой запечатлен объект, напоминающий легендарного Несси. 

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На кадрах видно, как перед камерой в озере быстро проплывает объект, который по форме и размерам напоминает мифического монстра. По мнению некоторых исследователей, на записи запечатлен угорь. Однако невероятных размеров.

Сторонники же теории существования Лох-Несского чудовища считают видео очередным доказательством правдивости легенды. Кроме того, в своих доводах они опираются именно на беспрецедентные размеры попавшего на видео "угря".

АС

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