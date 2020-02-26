Австрия будет сотрудничать с Германией и Италией в борьбе с коронавирусом

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26 февраля 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что они продолжат тесное сотрудничество с Италией и Германией для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Европе. Известно, что число зараженных в разных странах с каждым разом увеличивается.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с Италией и Германией, еще активнее предупреждать друг друга и примем все необходимые меры для максимальной защиты населения», - отметил политик.

Курц добавил, что в среду обсудил тему коронавируса с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Италии Джузеппе Конте.

Ранее сообщалось, что в Грузии и Южной Америке выявлен первый случай заражения.