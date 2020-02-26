Австрия будет сотрудничать с Германией и Италией в борьбе с коронавирусом

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что они продолжат тесное сотрудничество с Италией и Германией для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Европе. Известно, что число зараженных в разных странах с каждым разом увеличивается.
«Мы продолжим тесно сотрудничать с Италией и Германией, еще активнее предупреждать друг друга и примем все необходимые меры для максимальной защиты населения», - отметил политик.
Курц добавил, что в среду обсудил тему коронавируса с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьером Италии Джузеппе Конте.
Ранее сообщалось, что в Грузии и Южной Америке выявлен первый случай заражения.