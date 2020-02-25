В Хорватии и Австрии подтверждены первые случаи заражения COVID-19

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25 февраля 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения новым коронавирусом на территории республики. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает национальная газета Jutarnji list.

"Первый случай коронавируса выявлен в Загребе, в больнице Доктор Фран Михайлевич. Речь идет о молодом человеке и легкой форме заболевания. Он сейчас в хорошем состоянии", - отметил он, цитирует РИА Новости.

Кроме того, двое заразившихся коронавирусом выявлены в Австрии. Это два итальянца, проживающие в провинции Тироль. Предполагается, что они могли заразиться во время посещения итальянской Ломбардии.

Напомним, ранее власти Италии ввели карантин в 12 городах страны из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-2019. Чрезвычайные меры безопасности приняты в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето.

В частности, как уже сообщалось, во вторник стало известно, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники местных СМИ.

Также ранее АН писали, что кинокомпания Paramount изменила график съемок "Миссия невыполнима-7". Работа над картиной в Италии переносится на неопределенный срок из-за внезапной вспышки коронавируса в стране.