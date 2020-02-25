Все новости >>

//В мире 13+

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ansa

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии
Сицилия, pixabay.com
Во вторник, 25 февраля, стало известно, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники местных СМИ.
 
Согласно последним данным, заболевание было выявлено в административном центре Сицилии – Палермо. Сообщается, что симптомы заболевания гриппом были выявлены у туристки из североитальянского города Бергамо. Женщину отправили в больницу для проведения теста на коронавирус.
 
Областные власти Сицилии подтвердили, что туристка заболела пневмонией, вызванной новым типом вируса из Китая. Друзья женщины, а также все лица, которые вступали с ней в близкий контакт, были оперативно помещены в карантин.

 

 
ЕТ

//картина дня

Как узнали журналисты, МВД Российской Федерации до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников не только по лицу, но и по татуировкам, походке, голосу и радужной оболочке глаза.

Как узнали журналисты, МВД Российской Федерации до конца 2021 года собирается запустить систему поиска преступников…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Закон обязывает сотрудников охраны действовать так, чтобы вред от применения электрошокового устройства был минимальным, также они обязаны предупредить о намерении…

Во вторник стало известно, что рейс Тегеран – Стамбул совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре. Согласно некоторым данным, это случилось из-за того, что у одного…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число заболевших коронавирусом продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 80 230 случаев заражения и 2 698 смертей. Генеральный директор Всемирной организации…