Во вторник, 25 февраля, стало известно, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на юге Италии. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники местных СМИ .

Согласно последним данным, заболевание было выявлено в административном центре Сицилии – Палермо. Сообщается, что симптомы заболевания гриппом были выявлены у туристки из североитальянского города Бергамо. Женщину отправили в больницу для проведения теста на коронавирус.