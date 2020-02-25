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В Японии скончался от коронавируса еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess

, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

В Японии скончался от коронавируса еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess
круизный лайнер Diamond Princess, AFLO

В одной из японских клиник скончался четвертый человек, который ранее был госпитализирован местными врачами с борта "карантинного" круизного лайнера Diamond Princess, стоявшего в порту Иокогамы.

Известно, что очередной жертвой коронавируса стал пожилой пассажир – ему больше 80 лет. Информации о поле и гражданстве покойного в СМИ к настоящему моменту не поступало, передает kp.ru.

Ранее во вторник, 25 февраля, журналисты сообщили, что граждане Украины, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, наотрез отказались возвращаться на родину. Все они являются членами экипажа.

ЕТ

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