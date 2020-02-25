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В Италии из-за коронавируса встали съемки "Миссия невыполнима-7"

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

В Италии из-за коронавируса встали съемки
фото: pixabay.com

Кинокомпания Paramount изменила график съемок седьмой части эпопеи "Миссия невыполнима". Работа над картиной в Италии переносится на неопределенный срок из-за внезапной вспышки коронавируса в стране.

Как сообщает сегодня издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Paramount Pictures, соответствующее решение было принято "в качестве меры предосторожности, а также для безопасности актеров и съемочной группы".

Съемки должны были пройти в Венеции. В Италии зарегистрировано уже более 200 случаев коронавируса, несколько городов оказались в карантине. В самой Венеции карантина нет, но власти города запретили публичные мероприятия.

Как ранее отмечали АН, во вторник, 25 февраля, стало известно, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован теперь уже на юге Италии. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили сотрудники местных СМИ.

АС

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