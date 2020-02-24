Ответ России на создание Америкой гиперзвукового оружия назвал военный аналитик

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24 февраля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты направили значительные средства на создание гиперзвукового оружия, оно должно появиться в распоряжении Вашингтона в обозримой перспективе. Соответствующей точкой зрения поделился со СМИ Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт.

По словам Коротченко, Москве есть чем ответить на разработку нового оружия американской стороной. В настоящий момент в России создается система С-500, отметил аналитик. Ожидается, что она будет способна бороться, в том числе и гиперзвуковыми ракетными средствами.

Ранее отечественный востоковед Семен Багдасаров назвал способ остановить турецкого лидера Реджепа Эрдогана в Сирии. Также сообщалось, что в Госдуме озвучили условие нанесения ядерного удара по США.