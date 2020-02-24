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Оглашен прогноз о гражданской войне в Белоруссии в случае свержения Лукашенко

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Оглашен прогноз о гражданской войне в Белоруссии в случае свержения Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

В случае свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко на территории бывшей советской республики вспыхнет гражданская война. Соответствующий прогноз озвучил политический эксперт Ростислав Ищенко.

Как отметил Ищенко, Лукашенко является для белорусской номенклатуры «точкой сборки», удерживающей ее от внутренних конфликтов. Если президента свергнут, представители элиты начнут бороться между собой за власть. Часть группировок сделает ставку на антинационалистические силы, что спровоцирует гражданскую войну, процитировало Ростислава Ищенко отечественное интернет-издание «Украина.ру».

Ранее политолог назвал вероятный сценарий ухода Александра Лукашенко в отставку. Кроме того, сообщалось, что журналист Андрей Пионтковский предсказал «военный захват Белоруссии Россией».

 

ДЦ

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