Вероятный сценарий ухода Лукашенко с поста главы Белоруссии раскрыл аналитик

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11 февраля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Shark News

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уйдет с занимаемой им должности «без всякого Майдана». С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад политический эксперт Ростислав Ищенко.

По словам аналитика, «когда возникнет вопрос» о дальнейшем пребывании Лукашенко у власти, к нему придут чиновники и скажут, что пора подать в отставку. Белорусский лидер последует этому совету, процитировало Ростислава Ищенко интернет-издание Shark News.

Ранее отставной полковник Владимир Трухан рассказал о возможном «сливе» Александром Лукашенко военных секретов РФ представителям НАТО. Также сообщалось, что глава Белоруссии сравнил фейковые новости с химическим оружием.