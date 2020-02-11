Лукашенко сравнил фейковые новости с химическим оружием

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11 февраля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках совещания с руководителями ведущих государственных СМИ утром во вторник, 11 февраля, сравнил подтасованные факты и фейки с химическим оружием.

Белорусский лидер отметил, что сейчас средства массовой информации являются не только способом донесения новостей, но также настоящим "оружием массового поражения".

Александр Лукашенко в ходе совещания уточнил, что журналисты способны манипулировать аудиторией и намеренно уводить ее от действительно важных тем и проблем. "Это информационная отрава сродни химическому оружию", – подчеркнул политик.