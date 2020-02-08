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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Путин и Лукашенко раскрыли подробности переговоров тет-а-тет

, 08:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба Кремля

Путин и Лукашенко раскрыли подробности переговоров тет-а-тет
Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поделился впечатлениями после разговора тет-а-тет с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи. Известно, что самолет с российской делегацией прибыл на переговоры с опозданием из-за плохих погодных условий.

«У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора, затронули много вопросов, которые представляют взаимный интерес», - сообщил президент, отметив, что день обещает быть «полезным».

При этом Лукашенко заявил, что они дошли с Путиным «до глубины седых времен» в обсуждении исторических моментов обеих стран. По его словам, они успели поговорить не только о вопросах, касающихся «взаимного интереса», но и соседних государств, особенно их политики.

Ранее сообщалось, что в присутствии делегаций Москва и Минск смогли договориться о поставках топлива в Белоруссию.

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