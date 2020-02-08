Путин и Лукашенко договорились об условиях поставок нефти в Беларусь

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8 февраля 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко заявил, что странам удалось прийти к общему согласию в вопросе поставок нефти и газа.

«Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года … Что касается поставки нефти … У нас общий рынок … На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий… Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что мы сделать не сможем», - пояснил Козак.

При этом он добавил, что поставка газа в республику будет осуществляться на протяжении 2020 года.

Козак отметил, что Россия будет всячески способствовать достижению коммерческих договоренностей между нефтяными компаниями обеих стран. По его словам, объемы и цена поставок будут зависеть от их будущих решений.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пожаловался на нехватку снега своей резиденции в Сочи, похвалив Путина за хорошую зиму.