Лукашенко пожаловался на нехватку снега на встрече с Путиным в Сочи:

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7 февраля 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи иронично заявил, что в его резиденции нет снега. Известно, что главы обеих стран сейчас проводят переговоры тет-а-тет.

«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом», - в шутку поделился Лукашенко.

На что Путин указал главе республики на одну из горных вершин и пояснил, что там снега «еще больше». Лукашенко поддержал президента, заметив, что «там и снег идет».

Известно, что на встрече главы государств обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов.

Ранее сообщалось, что граждане Белоруссии стали меньше доверять РФ и поддерживать интеграцию между странами. При этом эксперты считают, что социологи опубликовали данную информацию на заказ.