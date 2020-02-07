Путин и Лукашенко не дождались российской правительственной делегации

Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами приземлился не в Сочи, где проходит встреча президентов России и Белоруссии, а в Минеральных Водах.
На борту, который вместо Краснодарского края сел в Ставропольском, аходятся не только чиновники, но и журналисты, в числе которых пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что на рабочий процесс встречи Владимира Путина и Александа Лукашенко это никак не повлияло.
Командир экипажа назвал причиной посадки лайнера в Минводах нелетную погоду в Сочи.
Ранее сообщалось, что Лукашенко пожаловался Путину на нехватку снега.