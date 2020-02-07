Путин и Лукашенко не дождались российской правительственной делегации

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7 февраля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: официальный сайт аэропорта Минеральные Воды.

Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами приземлился не в Сочи, где проходит встреча президентов России и Белоруссии, а в Минеральных Водах.

На борту, который вместо Краснодарского края сел в Ставропольском, аходятся не только чиновники, но и журналисты, в числе которых пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что на рабочий процесс встречи Владимира Путина и Александа Лукашенко это никак не повлияло.

Командир экипажа назвал причиной посадки лайнера в Минводах нелетную погоду в Сочи.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пожаловался Путину на нехватку снега.