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Прогноз о грядущем «военном захвате Россией Белоруссии» обнародовал журналист

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Русская весна»

Прогноз о грядущем «военном захвате Россией Белоруссии» обнародовал журналист
Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Американские СМИ предупредили Белоруссию о «российской угрозе». Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

Как пишет «Русская весна», некоторое время назад издания The Washington Post и The Daily Beast подготовили публикации, в которых говорится, что Москва якобы намерена «отомстить» белорусскому президенту Александру Лукашенко за неправильное с точки зрения РФ поведение.

С подобным прогнозом выступил также проживающий в США журналист Андрей Пионтковский. Согласно утверждению Пионтковского, Россия якобы собирается захватить Белоруссию военным путем. Данная операция, по мнению журналиста, будет сопровождаться «похищением государственного имущества и суверенитета».

Ранее эксперт Ростислав Ищенко назвал возможный сценарий ухода Александра Лукашенко в отставку. Кроме того, сообщалось, что полковник в отставке Владимир Трухан рассказал о возможном «сливе» президентом Белоруссии военных секретов РФ представителям НАТО.

 

ДЦ

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