В Китае за последние сутки в 24 регионах не выявили новых случаев коронавируса

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24 февраля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Стало известно, что в 24 регионах Китая за сутки не выявлены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. При этом число больных постепенно начинается снижаться - за прошедшие 24 часа по всей стране выявили лишь 11 новых случаев.

При этом за пределами провинции Хубэй, где зафиксировано больше всего зараженных новым коронавирусом за сутки, число инфицированных начинает снижаться. По данным региональных комитетов по здравоохранению, там выявили 398 случаев, что намного меньше по сравнению с предыдущим днями.

Ранее сообщалось, что на Украине местному населению запретили передавать еду эвакуированным из Уханя гражданам.