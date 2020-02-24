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В Мексике нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю россиянку

, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Мексике нашли пропавшую неделю назад 15-летнюю россиянку
Фото: pixabay.com

Консул РФ в Мексике Андрей Трояновский сообщил, что пропавшая неделю назад 15-летняя россиянка Лилиана найдена живой и здоровой. Известно, что девочка постоянно проживала со своей матерью в Гвадалахаре (столица мексиканского штата Халиско).

«Есть информация от прокуратуры, что россиянка найдена», - уточнил он.

Родители рассказали, что 15-летнюю школьницу не похищали, она сама ушла из дома.

Напомним, что Лилиана И., ничего не сказав братьям,  ушла из дома 17 февраля и пропала, а 21 - генеральная прокуратура Халиско объявила «жёлтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трёх несовершеннолетних девушек - её подруг 16 и 17 лет. Позже выяснилось, что подростки могут быть в опасности.

БА

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